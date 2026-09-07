МИД определил сроки закрытия генконсульства ФРГ в Петербурге и центров Гете

Россия отозвала согласие на работу Генерального консульства ФРГ в Санкт-Петербурге и культурных центров имени Гете по всей территории страны. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

В ведомстве подчеркнули, что дипломатическое представительство должно прекратить деятельность до 18 сентября, а его сотрудники — выехать за пределы России до указанной даты.

В МИД добавили, что сотрудникам действующих филиалов культурного центра Гете необходимо выехать из России не позднее 13 сентября.

Соответствующие ноты внешнеполитическое ведомство вручило временному поверенному в делах ФРГ.

В пресс-службе подчеркнули, что эти меры стали ответом на закрытие Генерального консульства РФ в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине.

«Именно германские власти в очередной раз спровоцировали новый виток эскалации в двусторонних отношениях. Вся ответственность за последствия целиком и полностью лежит на правительстве ФРГ», — заявили в МИД.

Министр иностранных дел Германии 2 сентября объявил, что страна расторгнет договор о деятельности Русского дома в Берлине и закроет генконсульство России в Бонне с 18 сентября. В МИД России это решение немецкой стороны расценили как разрушение межгосударственных отношений.