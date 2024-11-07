Последствия национализации челябинских заводов сочли «стремными»

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на Русском экономическом форуме в Челябинске раскритиковал идущий сейчас процесс ренационализации. Его процитировало местное издание 74.ru .

Шохин назвал привлечение новых акционеров в нынешних условиях стремной вещью.

«Потому что зайдете вы в какую-нибудь компанию, а выяснится, что она неправильно приватизирована была в 1990 годы. И ваши инвестиции, как говорится, пойдут по ветру», — объяснил Шохин.

Он добавил, что такими темпами скоро может сложиться ситуация, при которой ни один предприниматель не решится идти на государственную службу, опасаясь потерять капиталы.

В мае государству отошли активы акционерного общества «Макфа» и связанных с ним предприятий. При этом отец основателя компании и бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича обратился в СК с просьбой проверить законность решения.