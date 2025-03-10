С бывшего министра Улюкаева захотели снять судимость

Вопрос о снятии судимости с экс-министра Улюкаева собрались рассмотреть в суде

В Москве суд рассмотрит вопрос о снятии судимости с бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Никулинского суда.

Судебное заседание назначено на 9:30 утра. Других подробностей по данному делу пресс-служба не приводила.

Алексей Улюкаев ранее был осужден на восемь лет по обвинению в получении крупной взятки. В мае 2022 года он досрочно вышел на свободу по УДО.

Закон позволяет суду снять судимость, если человек после освобождения вел себя безупречно, возместил причиненный вред и не нарушал общественный порядок.

Если суд примет положительное решение, бывший министр получит право занимать должности, ранее запрещеные из-за судимости.

Алексей Улюкаев стал первым действующим министром, которого задержали после распада СССР.

В заключении он находился с осени 2016 года. Улюкаева признали виновным в вымогательстве двух миллионов долларов в качестве взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина. В начале зимы 2017 года столичный суд приговорил уже экс-министра к штрафу в 130 миллионов рублей и восьми годам лишения свободы.

Однако Улюкаев не стал признавать вину и после приговора. Он утверждал, что стал жертвой некой провокации. Условно-досрочно на свободу бывшего министра выпустили весной 2022 года.