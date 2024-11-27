Рыси вне закона. Россиянам напомнили, каких животных нельзя держать в квартирах

Законодательство России запрещает заводить тигров, лисиц и рысей в квартирах. Об этом рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с РИА «Новости» .

Кроме того, в запретном списке находятся львы, ягуары, леопарды и разные виды змей, пауков и скорпионов.

«Однако ответственности за нарушение такого запрета не существует, а это в свою очередь порождает чувство безответственности и безнаказанности среди нарушителей», — сказал юрист.

Он отметил, что владельцев могут привлечь к ответственности по общим статьям КоАП РФ, например за нарушение правил пользования жилыми помещениями. Также законодательство позволяет конфисковать диких животных из квартир.

Ранее депутаты ГД проголосовали за принятие во втором и третьем чтении закона о штрафах за выгул собак без намордника. Для граждан сумма наказания составит от полутора до трех тысяч рублей, а для должностных лиц — от пяти до 15 тысяч.