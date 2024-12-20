Русскому миру сегодня объявили войну. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе выступления на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в России.

«Выступали коллеги из Госдумы, говорили о том, что русскому миру объявлена война. Так оно и есть», — сказал он.

В ходе прямой линии 19 декабря Путин заявил, что за последние годы Россия смогла значительно усилиться за счет своего суверенитета и выхода из зависимости от внешних игроков.

Глава государства добавил, что Россия продолжает укреплять свою обороноспособность, а боеготовность ее Вооруженных сил занимает самое высокое место в мире. В оборонно-промышленном секторе происходит то же самое, речь идет об увеличении объемов производства, добавил Путин.