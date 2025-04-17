Песков заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине идут сложно

Переговоры по урегулированию украинского конфликта сложно продвигаются. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Переговоры по украинскому урегулированию продвигаются достаточно сложно. Пока Москва и Вашингтон говорят о мире, европейские столицы превратились в коршунов войны», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что лидеры европейских стран настаивают на продолжении боевых действий. Россия пока концентрируется на контактах с американской стороной.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что американский лидер Дональд Трамп может снять антироссийские санкции ради успешных переговоров и урегулирования конфликта на Украине. Журналисты отметили, что президент США в диалоге с Россией об Украине использует возможность смягчения ограничений как разменную монету.