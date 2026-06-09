Выдавшего ордер на «арест» Путина прокурора МУС отстранили от должности

«Оценка Бюро основана на отчете о расследовании, проведенном Управлением служб внутреннего надзора ООН, представленных доказательствах, рекомендациях специальной группы судебных экспертов и письменных заявлениях», — отметили в постановлении.

Хана обвиняют в домогательствах в отношении юристки, с которой он вступил в сексуальные отношения без ее согласия. Расследование длилось 18 месяцев.

Прокурор МУС добивался ордеров на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по делам детей Марии Львовой-Беловой. Также по его запросу суд выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта по делу о войне в Газе.

Мосгорсуд заочно приговорил Хана к 15 годам лишения свободы. СК установил, что прокурор МУС привлекал заведомо невиновного к уголовной ответственности, а также планировал операцию по осложнению международных отношений.