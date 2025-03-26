Инвестор Астафьев назвал важным достижением объем ВВП в России свыше 200 трлн

Он отметил, что удвоение ВВП за четыре года стало беспрецедентным событием, ранее достижимым лишь за десятилетие. По размеру номинального ВВП Россия заняла восьмое-девятое место в мировом рейтинге, сравнявшись с Италией и Канадой. Астафьев также указал, что значительный рост ВВП был вызван инфляционным всплеском.

Инвестор добавил, что экономический рост России в 2023–2024 годах превысил темпы роста американской экономики. Этот рекордный показатель, по его мнению, свидетельствует о восстановлении экономики после спада 2020–2022 годов.