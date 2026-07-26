Путин назвал международные морские учения провалом попыток изолировать Россию

Попытки изолировать Россию даже в такой сфере, как оборона и безопасность, терпят полное фиаско, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Вы сейчас сказали о международных учениях. Все-таки это говорит о том, что попытки изолировать Россию даже в такой чувствительной сфере, как оборона и безопасность, терпят полное фиаско», — подчеркнул президент.

Он добавил, что многие страны дружественно настроены к России, понимают задачи, которые она решает как для обеспечения собственной безопасности, так и для укрепления многополярного мира.

«И это важно для подавляющего количества участников международной деятельности. То, что у нас растет количество совместных учений, о многом говорит», — сказал Путин.

Ранее президент отметил огромное значение флота в ядерной триаде России. Он участвует в торжествах в честь Дня ВМФ.