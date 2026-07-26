Путин обратил внимание на огромное значение флота в ядерной триаде

Флот имеет огромное значение в ядерной триаде России. Об этом заявил президент Владимир Путин, его процитировал ТАСС .

Глава государства в честь дня ВМФ проводит в Петербурге встречу со служащими. Он прибыл в Адмиралтейство с рабочей поездкой и наградил моряков. Также президент ознакомился с докладами командующих Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией.

Он подчеркнул, что ВМФ решает важные задачи спецоперации. По его словам, корабельные комплексы наносят украинским войскам серьезные удары высокоточным оружием. Выполняющие боевые задачи моряки пользуются поддержкой во всей стране, добавил Путин.

В поздравлении он подчеркнул, что Россия получила статус великой морской державы благодаря ратным триумфам флота, научным достижениям и упорному труду.