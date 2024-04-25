Путин оценил ситуацию с защитой прав бизнеса в России | 360°

Мир 25 апреля 2024, 16:07 Путин оценил ситуацию с защитой прав бизнеса в России Путин: ситуация с защитой прав бизнеса нормализуется после выработки подходов РИА «Новости»

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Ситуация с защитой прав бизнеса в России нормализуется, когда появятся соответствующие подходы к этому. Об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей сказал президент страны Владимир Путин.

«Надеюсь, ситуация нормализуется, когда будут выработаны соответствующие подходы», — сказал он.

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Путин отметил, что правоохранительные органы в последнее время завели ряд уголовных дел по возвращению активов в собственность государства. По его словам, ситуация была связана с ущербом безопасности страны.

«Хочу обратить внимание коллег еще раз: изъятие бизнеса оправдано лишь в той ситуации, о которой я только что сейчас сказал», — подчеркнул президент.

Ранее Путин заявил, что конструктивное партнерство бизнеса и государства помогает России эффективно справляться с любыми трудностями. Он указал на позитивные тенденции в отечественной экономике, несмотря на давление извне.