Российско-индийские переговоры стартовали в Кремле

В Москве стартовали переговоры президента Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

На кадрах можно увидеть первого вице-премьера Дениса Мантурова, министра финансов Антона Силуанова, главу МИД Сергея Лаврова и других российских официальных лиц, а также высокопоставленных делегатов из Индии.

Моди прилетел в Москву с официальным визитом. Вчера он встретился с Путиным в неформальной обстановке в его резиденции в Ново-Огареве, сегодня утром они побывали на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, официально закрывшейся для посещения накануне.

Вчера телеканал «Звезда» показал кадры, как премьера Индии встречают в центре Москвы с флагами, песнями и танцами.

Путин на неформальной встрече отметил, что Моди добился результатов в интересах своих страны и народа.