Российских чиновников освободили от ежегодной подачи декларации о доходах

Госдума отменила ежегодные декларации чиновников о доходах и активах

Пакет законов об изменении системы декларирования доходов и контроля за имуществом получил одобрение Госдумы. Это следует из прямой трансляции заседания нижней палаты российского парламента.

Документы предусматривают, что теперь вместо ежегодных деклараций чиновники станут отчитываться при поступлении на службу, смене места работы, а также при возникновении вопросов у контролирующих структур.

Также обязательная подача декларации сохранится при совершении сделок на сумму, превышающую трехгодовой доход чиновника и его семьи.

Новое законодательство вступит в силу с 1 января 2026 года.

Выступивший соавтором законопроектов председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев объяснил, что сейчас вся информация о финансовом положении любого чиновника доступна в государственной информационной системе «Посейдон».

С ней связаны все базы данных ФНС, Росфинмониторинга, Росимущества, Росавиации, ГИБДД, Банка России и других фондов.

«Это позволяет эффективно анализировать информацию и моментально выявлять коррупционные риски», — подчеркнул Пискарев.

Депутат добавил, что цифровизация повысила прозрачность и подотчетность государственных служащих и сделала контроль за ними постоянным, что приведет к снижению коррупционных преступлений.

В начале декабря председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин объявил, что правительство рассматривает законопроект об аресте имущества причастных к коррупционным преступлениям.

Он пояснил, что речь касается активов, в том числе полученных честным путем, для возмещения ущерба. Председатель СК подчеркнул, что коррупционеры часто выводят имущество за границу и предложенная мера закроет для них эту лазейку.