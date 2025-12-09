Бастрыкин предложил конфисковывать имущество россиян по любым делам о коррупции

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в статье для РБК сообщил, что в правительство направлен законопроект, который предусматривает арест имущества лиц, причастных к коррупционным преступлениям. Также документ расширяет возможности конфискации.

«Нужно обеспечить возможность наложения ареста на имущество, которое хотя и не было получено в результате коррупционного преступления, но отчуждено третьим лицам с целью его сокрытия и уклонения от возмещения ущерба. Нужно расширить перечень преступлений, по которым применяется конфискация», — отметил он.

Бастрыкин подчеркнул, что преступные активы часто выводят за границу. Препятствия для их поиска и возврата возникают из-за недостаточного законодательства, несмотря на международное сотрудничество.

В частности, в законах не прописаны стадии расследования, связанные с замораживанием, арестом и возвратом активов после суда и получения информации от иностранных органов. Эти процессы регулируются ведомственными правилами, что затрудняет работу следователей.

Следственный комитет разрабатывает новый порядок выделения уголовных дел о розыске и возврате имущества, добытого преступным путем, а также любого имущества, подлежащего конфискации.

СК обладает множеством инструментов для борьбы с коррупцией, и прятать наворованное бесполезно, заявил Бастрыкин. Для отслеживания легализации незаконного имущества у следственного комитета имеется целый арсенал современных средств. По его словам, технический прогресс предоставляет следствию новые возможности ежегодно.