Российские власти сделают все для сохранения стабильности экономики

Власти делают все возможное для сохранения стабильности экономики России и ее динамичного развития. Об этом сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на заседании съезда «Единой России».
«Даже в условиях СВО наше развитие продолжает оставаться социально ориентированным», — добавил политик.
Пленарное заседание XXII съезда «Единой России» проходит 14 декабря в Национальном центре «Россия» в Москве. Перед участниками мероприятия выступил президент Владимир Путин.
Глава государства также заявил о росте российской экономики. По его словам, это происходит вопреки беспрецедентным санкциям.
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