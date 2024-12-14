Российские власти сделают все для сохранения стабильности экономики

Медведев: власти делают все для сохранения стабильности в России

Власти делают все возможное для сохранения стабильности экономики России и ее динамичного развития. Об этом сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на заседании съезда «Единой России».

«Даже в условиях СВО наше развитие продолжает оставаться социально ориентированным», — добавил политик.

Пленарное заседание XXII съезда «Единой России» проходит 14 декабря в Национальном центре «Россия» в Москве. Перед участниками мероприятия выступил президент Владимир Путин.

Глава государства также заявил о росте российской экономики. По его словам, это происходит вопреки беспрецедентным санкциям.