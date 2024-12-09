Российские власти отложили решение по торговле с Абхазией

Госдума планировала рассмотреть ратификацию торгового договора с Абхазией уже 11 декабря. Теперь же график перенесен на более поздний срок, сообщил источник РИА «Новости» .

Правительство внесло в Госдуму поправки по тому же соглашению еще в начале ноября. Они должны существенно расширить перечень товаров, которые можно вывозить в Абхазию из России без таможенной пошлины.

Российские власти предлагали увеличить список товаров для беспошлинного ввоза временно, до 31 декабря 2024 года. Все товары допускали к ввозу в Абхазию только для внутреннего потребления.

Абхазский парламент 3 декабря выступил против крупного инвестиционного соглашения с Россией. Ранее из-за него в республике прошли протесты.

Власти Абхазии с 10 декабря временно приостановили занятия в школах и детских садах республики из-за тяжелой ситуации с энергоснабжением. Основной поток этого ресурса страна получает за счет перетока из России, а также от Ингурской ГЭС.