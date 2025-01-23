Россияне смогут защитить аккаунт на «Госуслугах» при помощи биометрии

«Теперь для получения ряда услуг по биометрии достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении „Госуслуги Биометрия“. <… > Документ предусматривает возможность применения „упрощенной“ биометрии для дополнительной защиты личного кабинета на „Госуслугах“», — рассказали в правительстве.

После запуска сервиса россияне смогут подтвердить возраст при покупке энергетиков при помощи биометрии. В аппарате вице-президента отметили, что правительство расширяет доступ к биометрическим сервисам для повышения комфорта.

Согласно исследованию СМИ, 64% россиян пока не готовы передать свои биометрические данные банкам. Они опасаются, что эта информация попадет к мошенникам.