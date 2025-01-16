kp.ru: 64% россиян не готовы передать банкам биометрические данные

К 2026 году половина терминалов в России будет поддерживать оплату по биометрии. Несмотря на постепенное внедрение технологии, большинство россиян пока не готово ей доверять. Об этом говорят результаты исследования сайта kp.ru.
Так, 64% респондентов категорически против передачи своих биометрических данных банкам. Они опасаются, что ими смогут воспользоваться мошенники.
Еще 23% не определились, ждут подтверждения надежности системы. Только 13% опрошенных выразили готовность или уже пользуются биометрией для платежей.
Опрос проходил в социальных сетях и мессенджерах. В нем приняли участие более шести тысяч человек.
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