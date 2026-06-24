Россияне смогут проголосовать дистанционно и очно с 18 по 20 сентября

Голосование на избирательных участках на предстоящих выборах будет трехдневным, с 18 по 20 сентября, в этот же период можно будет проголосовать дистанционно. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, трансляцией с заседания поделилась пресс-служба ЦИК.

Для дистанционного волеизъявления будут доступны федеральный ресурс vybory.gov.ru и московский mos.ru.

Она рассказала о новой возможности: если гражданин не смог по каким-либо причинам проголосовать через интернет, ему выдадут бюллетень на участке в пределах избирательного округа. Предварительно комиссия проверит, не голосовал ли этот избиратель ранее.

Также Памфилова отметила, что потенциально 48,4 миллиона избирателей смогут воспользоваться системой ДЭГ. Заявки на применение дистанционного формата подали 33 избирательных комиссии, это больше, чем когда-либо.