Более 48 миллионов россиян смогут дистанционно проголосовать на выборах в ГД

Потенциальная возможность проголосовать на предстоящих выборах через интернет есть у 48,4 миллиона избирателей, 86% из них имеют сопоставленную учетную запись. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова на заседании комиссии.

По ее словам, в этом году заявки на применение дистанционного электронного голосования подали 33 избирательных комиссии, это больше, чем когда-либо. Идет работа по включению соответствующих ресурсов в «белые списки», чтобы ограничения интернета не повлияли на возможность граждан изъявить свою волю.

Ранее Памфилова заявила, что ЦИК вместе с руководством новых регионов и силовыми структурами сделает все для того, чтобы жители новых регионов смогли реализовать свои избирательные права. Позиции по проведению выборов согласованы с силовыми структурами.