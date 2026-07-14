Россияне просят Львову-Белову помочь вернуть детей из Сирии и Ирака

В аппарат уполномоченного при президенте по правам ребенка продолжают поступать обращения от россиян с просьбой помочь вернуть детей, которые могут находиться в Сирии и Ираке. Об этом заявила детский омбудсмен Мария Львова-Белова, сообщило РИА «Новости» .

«В адрес уполномоченного продолжают поступать обращения российских граждан с просьбой об оказании содействия в репатриации несовершеннолетних, предположительно находящихся на территории Сирии и Ирака», — сказано в докладе о деятельности уполномоченного по правам ребенка.

Работа по репатриации несовершеннолетних ведется с 2018 года. Однако в декабре 2024 года в Сирии сменилась власть, и военно-политическая обстановка оставалась нестабильной. Из-за этого вывоз детей российских граждан из лагерей на северо-востоке страны временно приостановили.

На прошлой неделе в Дамаске не менее 18 человек пострадали в результате взрывов.