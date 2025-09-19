Россияне останутся без звонков за границей? РКН готовит жесткие меры

Роскомнадзор захотел ограничить звонки с сим-карт в роуминге

Власти предложили мобильным операторам передавать сведения о сим-картах в роуминге. Эти данные предполагается использовать для частичных ограничений для таких устройств, рассказал глава Роскомнадзора Андрей Липов в беседе с «Известиями» .

Чиновник объяснил, что ни запуск в декабре 2022 года системы «Антифрод», ни блокировка звонков в мессенджерах не заставили сдаться телефонных мошенников. Теперь злоумышленники используют российские сим-карты и звонят из роуминга.

В рамках борьбы с такими преступлениями Роскомнадзор потребовал от операторов связи чистить свои базы данных от ненастоящих пользователей.

Параллельно надзорное ведомство предложило операторам в онлайн-режиме сообщать ему о сим-картах в роуминге.