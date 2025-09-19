Россияне останутся без звонков за границей? РКН готовит жесткие меры
Роскомнадзор захотел ограничить звонки с сим-карт в роуминге
Власти предложили мобильным операторам передавать сведения о сим-картах в роуминге. Эти данные предполагается использовать для частичных ограничений для таких устройств, рассказал глава Роскомнадзора Андрей Липов в беседе с «Известиями».
Чиновник объяснил, что ни запуск в декабре 2022 года системы «Антифрод», ни блокировка звонков в мессенджерах не заставили сдаться телефонных мошенников. Теперь злоумышленники используют российские сим-карты и звонят из роуминга.
В рамках борьбы с такими преступлениями Роскомнадзор потребовал от операторов связи чистить свои базы данных от ненастоящих пользователей.
Параллельно надзорное ведомство предложило операторам в онлайн-режиме сообщать ему о сим-картах в роуминге.
Для аккаунтов, зарегистрированных на такие сим-карты, платформы могли бы вводить частичные, временные ограничения.
Андрей Липов
Чиновник признал, что для «добропорядочных граждан России» нужно продумать систему исключений. Она потребовалась, чтобы под ограничения не попадали туристы зарубежом или те, кто поехал работать за границу.
Также Андрей Липов счел вполне логичным вариант, при котором мессенджеры должны по умолчанию блокировать звонки из-за рубежа — если они совершаются с аккаунтов, зарегистрированных на иностранные сим-карты.
Принять звонок, как считает Липов, в таком случае пользователь сможет, если сам добавит нужный номер в исключения.
Роскомнадзор уже направил соответствующие предложения в правительство. Их могут включить во второй пакет мер по борьбе с телефонными мошенниками.
Ранее власти ограничили в России звонки через два популярных мессенджера. Объяснили это борьбой с мошенниками.