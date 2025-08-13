Звонки в Telegram и WhatsApp ограничили. Зачем нужна блокировка?

В России с 13 августа частично ограничили звонки через WhatsApp* и Telegram. Такая мера является своевременной, ведь она поможет в борьбе с мошенничеством и сделает разговоры безопаснее, сообщил 360.ru директор по информационной безопасности ГК «Элемент», эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

«Частичное ограничение аудио- и видеозвонков связано с тем, что Telegram и WhatsApp* очень часто используют мошенники. Поэтому считаю, что это очень хорошее и своевременное решение», — отметил он.

Эксперт объяснил, что частичное ограничение реализуется на уровне провайдера связи. Трафик проходит через интернет, который использует мессенджер. Поэтому, когда оператор видит нежелательные звонки, он технически их блокирует.

На вопрос о способах обмана частичной блокировки Дворянский посоветовал не пытаться ее обойти потому, что желаемого результата не будет.

«Не надо пытаться обмануть систему, которая делает твою жизнь и общение с безопасней. Хорошая, полезная инициатива, которая никак не отразится на пользователях мессенджеров», — добавил собеседник 360.ru.

В Роскомнадзоре ранее заявили, что Telegram и WhatsApp* стали основными платформами для голосовой связи, используемыми в мошеннических схемах, вымогательстве и вовлечении россиян в диверсионную деятельность.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.