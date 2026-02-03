Россиянам разрешили регистрироваться в апартаментах

Конституционный суд разрешил россиянам регистрироваться в апартаментах. Постановление об этом инстанция опубликовала на своем сайте .

В суд обратилась жительница Санкт-Петербурга, которая хотела зарегистрироваться вместе с семьей в апартаментах, принадлежавших ее свекрови. Ей отказали, заявив, что регистрироваться в нежилых помещениях, не входящих в гостиничный фонд, не позволяет закон.

Однако высшая судебная инстанция решила иначе, сочтя, что технически апартаменты мало отличаются от квартир.

«Они объективно могут использоваться для личных, семейных, домашних, бытовых нужд. Невозможность осуществить в них регистрацию, притом что временное проживание в них не запрещено, ограничивает право на свободный выбор места пребывания», — говорится в постановлении.

Суд постановил нижестоящим органам пересмотреть дело.

