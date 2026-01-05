Россиянам объяснили, как избежать штрафов при ремонте в квартире

Машаров: россиян могут оштрафовать за шум, грязь и запах краски при ремонте

Сильный запах лакокрасочных материалов, грязь в подъезде и шум при проведении ремонта в квартире может грозить жильцу штрафом. Об этом РИА «Новости» рассказал член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

По его словам, собственники квартир должны осознавать, что Роспотребнадзор может проверить проведение ремонтных работ, если пожалуются соседи.

«Если собственник проводит шумные ремонтные работы в запрещенное время, то он нарушает статью 6.4 КоАП РФ, то есть не соблюдает санитарно-эпидемиологические требования при эксплуатации квартиры. Штраф от 500 до 1000 рублей для физических лиц», — пояснил Машаров.

Аналогичный штраф грозит, если выявят нарушение требований СанПиН, касающихся допустимого уровня вредных веществ в воздухе жилья. Стоит учесть, что безопасными для использования считаются водно-дисперсионные краски — это IV класс опасности.

Также могут оштрафовать за незаконную перепланировку квартиры, неправильный вывоз строительного мусора, хранение стройматериалов и загрязнение подъезда.

Эксперт посоветовал нанимать проверенные ремонтные бригады, соблюдать нормы тишины, убираться в подъезде, утилизировать мусор и, главное, договариваться с соседями.

Ранее эксперт по строительным материалам Федор Васильев предупредил, что Роспотребназдор вправе проверить воздух в квартире на содержание вредных веществ.