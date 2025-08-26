Россиянам хотят запретить оформлять на себя более 10 банковских карт

Вице-премьер Дмитрий Григоренко предложил запретить россиянам оформлять на себя более 10 банковских карт одновременно и пяти в одном банке. Проект документа, который осенью рассмотрят в Госдуме, опубликовали на сайте правовой информации .

Исключения из закона будет определять Центробанк. Такая мера, по замыслу автора, должна сделать транзакции более прозрачными и усложнить жизнь дропперам.

Ранее Следственный отдел МВД впервые в России возбудил уголовное дело против «дроповода» — человека, который ищет подставных лиц для мошеннических переводов. Информацию о нем сообщил один из завербованных им людей, чтобы избежать уголовной ответственности.