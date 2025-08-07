В России впервые возбудили уголовное дело против «дроповода»

Фото: Пресс-служба МВД

Следственный отдел МВД возбудил первое в России уголовное дело против «дроповода» — человека, искавшего подставных лиц для мошеннических переводов. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Информацию о нем полиции сообщил один из задержанных дропперов, чтобы избежать уголовной ответственности. Он подробно рассказал, как мужчина скупал счета в банках, чтобы впоследствии проводить через них деньги.

При обыске у вербовщика нашли мобильные телефоны и другую технику, а также банковские и сим-карты. Он дал подписку о невыезде.

Уголовную ответственность для самих дропперов ввели в России 24 июня. Закон предусматривает до трех лет лишения свободы за предоставление мошенникам банковских реквизитов, при этом тех, кто сделал это по незнанию, под давлением или бесплатно, освободят от наказания.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте