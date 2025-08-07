В России впервые возбудили уголовное дело против «дроповода»

Следственный отдел МВД возбудил первое в России уголовное дело против «дроповода» — человека, искавшего подставных лиц для мошеннических переводов. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале .

Информацию о нем полиции сообщил один из задержанных дропперов, чтобы избежать уголовной ответственности. Он подробно рассказал, как мужчина скупал счета в банках, чтобы впоследствии проводить через них деньги.

При обыске у вербовщика нашли мобильные телефоны и другую технику, а также банковские и сим-карты. Он дал подписку о невыезде.

Уголовную ответственность для самих дропперов ввели в России 24 июня. Закон предусматривает до трех лет лишения свободы за предоставление мошенникам банковских реквизитов, при этом тех, кто сделал это по незнанию, под давлением или бесплатно, освободят от наказания.