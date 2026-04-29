Россиян призвали оценивать риски перед поездками за рубеж

Захарова: россиянам нужно оценивать риски перед поездками в иные государства

Москва призывает россиян тщательно оценивать риски перед поездками за границу на фоне ситуации с ученым Александром Бутягиным. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга .

«Призываем российских граждан внимательно изучить рекомендации МИД РФ при планировании своего пребывания за рубежом… Считаем необходимым напомнить о целесообразности оценивать риски, избегать регионов с потенциально высоким уровнем напряженности», — подчеркнула она.

В начале декабря 2025 года в Польше задержали известного российского ученого Бутягина по запросу Украины. Его обвинили в незаконных археологических раскопках в Крыму.

В марте варшавский суд решил, что экстрадиция Бутягина законна. Защита подала апелляцию, но ее не рассмотрели. Во вторник россиянина освободили из польской тюрьмы в рамках обмена заключенными между Польшей и Белоруссией.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Бутягина освободили благодаря тщательно спланированной операции российских спецслужб.