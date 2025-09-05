Россия завершила импортозамещение двигателей для «Ансат» и «Сухой Суперджет»

Путин сообщил о завершении импортозамещения двигателей для «Ансат» и SJ-100

Импортозамещение двигателей для вертолетов «Ансат» и самолетов «Сухой Суперджет» завершили в России. Об этом на совещании в Самаре сообщил президент Владимир Путин, трансляцию вели на сайте Кремля.

«В этом году завершено импортозамещение двигателей на вертолетах „Ансат“ и самолетах „Сухой Суперджет“, — заявил Путин.

Двигатель для вертолета «Ансат» создали на базе модели «Ансат-М». Он способен покрывать без дозаправки до 660 километров, работает при температурах от -45 до +50 градусов и в высокогорье.

Двигатель для ближнемагистрального самолета «Сухой Суперджет» разрабатывался с использованием опыта создания более мощного агрегата ПД-14. На базе ПЛ-8 создадут силовую установку для тяжелых транспортных вертолетов.

Легкий многоцелевой вертолет «Ансат» с российскими двигателями ВК-650В впервые поднялся в небо в Казани 2 сентября. Полет продлился шесть минут.