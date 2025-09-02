В Казани в небо впервые поднялся импортозамещенный вертолет «Ансат»

Импортозамещенный легкий многоцелевой вертолет «Ансат» с российскими двигателями ВК-650В впервые поднялся в небо в Казани. Полет продлился шесть минут, сообщило РИА «Новости» .

За полетом борта на аэродроме Казанского вертолетного завода наблюдал глава Минпромторга Антон Алиханов. Во время испытательного полета экипаж оценил устойчивость и управляемость вертолета, а также работоспособность основных систем.

«Ансат» создали на базе модели «Ансат-М», вертолет способен летать без дозаправки 660 километров. Аппарат отличается маневренностью и более вместительной кабиной, при этом он прост в эксплуатации. Температурный диапазон работы — от -45 до +50 градусов, так же может работать в высокогорье.