Россия заставит Польшу «сильно пожалеть» об ограничениях для дипломатов

Россия еще не получила ноту польского МИД об ограничении передвижения своих дипломатов по республике. Об этом РИА «Новости» сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она уточнила, что Россия ответит Польше, когда получит от нее ноту МИД и ознакомится с ней. Захарова отметила, что деталей пока нет — есть только анонс ноты польского МИД с принятым решением.

«Когда получим, изучим. И примем ответные меры, чтобы захлебнувшаяся в русофобии польская верхушка сильно пожалела о предпринятых очередных антироссийских шагах», — заявила она.

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил о введенных ограничениях на свободное передвижение российских дипломатов по стране. По его словам, они смогут передвигаться только в пределах Мазовецкого воеводства, а консулы — в границах своих регионов.