Польша ограничила передвижения по стране для российских дипломатов

Польша вводит ограничения на передвижение российских дипломатов по стране, сообщил глава польского МИД Радослав Сикорский на заседании Совета Евросоюза по иностранным делам. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы вводим ограничения на передвижение российских дипломатов по стране», — констатировал Сикорский.

Он пояснил, что дипломатам разрешат передвигаться исключительно в пределах Мазовецкого воеводства, а консулам — в границах своих регионов. Ограничение не распространится на посла России Сергея Андреева.

Министр иностранных дел Польши напомнил, что в его стране идет кампания по борьбе с диверсиями и саботажем, к которым якобы причастна Россия. Именно с этим связано решение по поводу дипломатов.

Накануне, 26 мая, Польша также подняла в небо авиацию из-за «интенсивных действий» России.