Россия заработала 15 млрд долларов на военной технике в 2025 году

Путин: в 2025 году РФ поставила военную технику на 15 млрд долларов в 30 стран

Несмотря на санкционное давление, Россия исполнила экспортные контракты. В 2025 году около 30 зарубежных партнеров получили военную технику на 15 миллиардов долларов, сообщил президент Владимир Путин на заседании Комиссии по военно-техническому сотрудничеству в Кремле.

Давление со стороны западных стран на партнеров России возросло. Противники пытались оборвать деловые связи. Путин заявил, что несмотря на тяжелые условия, экспортные контракты выполнялись.

«Российская продукция военного назначения за прошедший год была поставлена в более чем 30 стран мира, а сумма валютной выручки превысила 15 миллиардов долларов», — сказал президент.

Он поблагодарил сотрудников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, «Рособоронэкспорта» и предприятий. Высокие результаты прошлого года, по словам президента, позволят профинансировать научные исследования, провести модернизацию и расширение производственных мощностей.

В ноябре российская техника произвела впечатление на авиасалоне Dubai Airshow — 2025. Компания-разработчик презентовала экспортный вариант многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57Э.