Россия запустит революционные фуры-роботы за границу

В Минтрансе анонсировали пуск беспилотного грузового сообщения с другой страной

Россия официально открывает первое международное грузовое сообщение с привлечением беспилотных тягачей «КамАЗ». Об этом на форуме в Казани рассказал статс-секретарь, заместитель министра транспорта Дмитрий Зверев.

Первые роботизированные фуры отправятся в дорогу уже в четверг, 28 мая. Куда именно поедут беспилотные грузовики, Дмитрий Зверев не объяснял.

При этом запуск инновационного проекта получит сопровождение на высшем уровне. Помощник российского лидера Юрий Ушаков говорил, что Владимиру Путину и его казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву продемонстрируют видеопрезентацию исторического трансграничного рейса.

Внедрение роботизированных систем в международную логистику прорабатывается, предположительно, сразу по нескольким стратегическим направлениям. Такой вывод можно сделать из беседы главы Минтранса Андрея Никитина с РИА «Новости».

В интервью он рассказывал, что беспилотные фуры для грузоперевозок Россия планировала запустить в Китай. Кроме того, интерес к проекту высказывали Казахстан и Белоруссия.

Активные коммерческие тесты автономных грузовиков стартовали в России летом 2023 года на федеральной трассе М-11 «Нева». Тягачи «КамАЗ» и сторонние разработки уже преодолели сотни тысяч километров и перевезли тысячи тонн грузов без серьезных инцидентов.

К 2026 году зона эксплуатации робофур существенно расширилась. Движение беспилотных грузовиков запускали на трассе М-12.