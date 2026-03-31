На трассе М-12 запустили движение беспилотных грузовиков
Минтранс России продолжает работу над проектом «Беспилотные логистические коридоры». На трассе М-12 «Восток» официально запустили движение беспилотных грузовиков.
Президент России Владимир Путин участвовал в церемонии открытия движения по видеосвязи. Он подчеркнул, что технологии умного транспорта будут внедряться и на других крупных федеральных трассах.
«И кроме того, сегодня запускается движение беспилотного грузового транспорта на трассе М-12 „Восток“. Таким образом, единый коридор беспилотных грузовых перевозок соединит Санкт-Петербург и Казань, а в перспективе география применения такого умного транспорта будет распространена и на другие крупные федеральные трассы», — отметил Путин.
Он поблагодарил специалистов, реализующих такие важные проекты, заметив, что они заслуживают признания за свою ответственность и профессионализм. Их вклад в общее дело неоценим.
В 2023 году проект «Беспилотные логистические коридоры» стартовал с трех высокоавтоматизированных грузовиков. К 2025 году беспилотные грузовики появились на ЦКАД, и их количество уже превысило 95 единиц.
«Рассчитываем, что разрабатываемые бизнесом технологические решения и формируемая Правительством нормативно-правовая база позволят довести число беспилотных грузовиков на дорогах до 4 тысяч к 2030 году», — сказал заместитель председателя Правительства РФ Виталий Савельев.
Запуск беспилотного коридора на трассе М-12 соединит Санкт-Петербург и Казань. Это часть маршрута «Россия». Первый экспериментальный рейс между городами занял всего 24 часа, хотя обычно путь занимает 58 часов, заметил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
«Это наглядно демонстрирует существенный экономический эффект от внедрения технологии», — добавил он.
Трасса М-12 «Восток» стала третьей магистралью, где запустили движение беспилотных автомобилей. В будущем такие грузоперевозки планируют внедрить на всех крупных дорогах страны, включая трассы ГК «Автодор».
Внедрение беспилотных грузовиков в систему грузоперевозок России до 2035 года — один из самых амбициозных и инновационных проектов в отечественной логистике. Развитие беспилотной отрасли существенно повлияет на экономику страны и повысит конкурентоспособность бизнеса.