На трассе М-12 запустили движение беспилотных грузовиков

Президент России Владимир Путин участвовал в церемонии открытия движения по видеосвязи. Он подчеркнул, что технологии умного транспорта будут внедряться и на других крупных федеральных трассах.

«И кроме того, сегодня запускается движение беспилотного грузового транспорта на трассе М-12 „Восток“. Таким образом, единый коридор беспилотных грузовых перевозок соединит Санкт-Петербург и Казань, а в перспективе география применения такого умного транспорта будет распространена и на другие крупные федеральные трассы», — отметил Путин.

Он поблагодарил специалистов, реализующих такие важные проекты, заметив, что они заслуживают признания за свою ответственность и профессионализм. Их вклад в общее дело неоценим.