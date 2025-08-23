Россия запросила на 26 августа срочное заседание Совета Безопасности ООН по теме теракта на «Северных потоках». Об этом в Telegram-канале написал первый зампостпреда РФ ари Всемирной организации Дмитрий Полянский.

«В связи с появившейся новой информацией о задержании подозреваемого в организации терактов на „Северных потоках“ в сентябре 2022 года Россия запросила срочное заседание СБ ООН. Будем привлекать внимание к затягиванию хода немецкого расследования», — написал Полянский.

Экстренное заседание по запросу России назначили на 26 августа в 16:00 по Нью-Йорку (23:00 по московскому времени).

Федеральная прокуратура Германии сообщила о задержании в Италии украинского гражданина Сергея К. по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток». Он входил в группу, установившую взрывные устройства и был одним из координаторов операции.