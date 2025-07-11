Россия закроет консульство Польши в Калининграде

Россия с 29 августа отзывает согласие на работу генконсульства Польши в Калининграде. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Такую меру во внешнеполитическом ведомстве объяснили закрытием российского генконсульства в Кракове под надуманным предлогом.

«Российская дипломатия неизменно исходит из того, что ни один недружественный выпад против нашей страны не останется без надлежащей реакции и последствий», — подчеркнули в МИД.

После этого у Польши останется только одно генконсульство в России — в Иркутске.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признался, что у его страны есть поводы бояться России. При этом он заявил, что в Москве якобы хотят стать врагами западным странам.