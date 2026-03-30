Россия заявила протест Британии из-за деятельности сотрудника посольства

МИД: Москва не потерпит в России незаявленных сотрудников британских спецслужб

МИД России заявил решительный протест временной поверенной в делах Великобритании в стране Дейни Долакии в связи с деятельностью одного из сотрудников британского посольства. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве .

Дипломата вызвали 30 марта. Поводом стало то, что один из сотрудников посольства при оформлении въезда в Россию указал заведомо ложные сведения, нарушив законодательство.

По информации компетентных органов, сотрудник может быть связан со спецслужбами Великобритании и занимался разведывательной деятельностью. Российская сторона уведомила британское посольство об отзыве аккредитации данного лица в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

В МИД напомнили, что ранее уже фиксировали случаи подачи британскими дипломатами недостоверной информации.

