Россия забила тревогу. Охота НАТО началась на опытных ветеранов СВО: о чем предупредил Чернышенко

Чернышенко: страны НАТО заинтересованы в ветеранах СВО с инженерной подготовкой

Страны НАТО вступили в глобальную конкуренцию за российские военные кадры. Многие государства все более активно пытаются переманивать прошедших СВО специалистов-инженеров, предупредил российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко в беседе с «Известиями» .

Чиновник объяснил, что российские бойцы в реальных условиях СВО приобрели уникальные навыки работы, получили они и практический военный опыт. Многие из них обладают качествами, которые ценятся в технологической сфере.

С умением работать в стрессовой ситуации и навыками принятия быстрых решений такие специалисты могут серьезно усилить прикладную часть практически любых научных проектов и ускорять внедрение разработок.

«В НАТО идет охота за технарями», — акцентировал зампред правительства России.

Чернышенко добавил, что главам научных институтов и университетов необходимо обратить на этих людей самое пристальное внимание. Специалисты столь востребованного профиля нужны, в первую очередь, России.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что участников СВО необходимо выдвигать на руководящие посты.