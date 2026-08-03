Посольство России направило властям Польши протест из-за сноса памятника советским воинам в Пыжице. Об этом сообщили в телеграм-канале дипмиссии.

«Незаконный демонтаж памятников — это явная попытка фальсифицировать историю, стереть из сознания польского народа память о героизме советских солдат. В связи с демонтажем памятника в Пыжице посольство незамедлительно направило польским властям протест», — отметили дипломаты.

Памятник советским воинам снесли в польском городе 31 июля. Монумент несколько часов разбивали тяжелой техникой.

Ранее в Кишиневе прошла акция протеста против советских памятников, включая воинские мемориалы. Протестующие требовали снести их ради европейского будущего. На акцию протеста вышли сторонники президента Майи Санду.