Россия ввела санкции против ряда украинских чиновников и бизнесменов

Фото: РИА «Новости»

Правительство России ввело экономические санкции против нескольких представителей украинской власти. Постановление опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Под санкции попали:

Документ дополнил список физических лиц, в отношении которых введены экономические санкции. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В отношении попавших в список лиц ввели ряд мер: блокировка активов, ценных бумаг и имущества на территории России, запрет операций с указанными лицами, а также запрет на въезд в Россию.

Украина также ввела санкции против российских чиновников и бизнесменов. В дополненный список внесли 10 физических лиц и 31 компанию из России, Ирана и Китая.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте