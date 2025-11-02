Россия ввела санкции против ряда украинских чиновников и бизнесменов

Под санкции попали:

премьер-министр Украины Юлия Свириденко;

глава Минфина Сергей Марченко;

советник министра обороны Александр Кубраков;

министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

экс-министр юстиции Денис Малюська;

бывший замглавы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма, экс-глава «Запорожстали».

Документ дополнил список физических лиц, в отношении которых введены экономические санкции. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В отношении попавших в список лиц ввели ряд мер: блокировка активов, ценных бумаг и имущества на территории России, запрет операций с указанными лицами, а также запрет на въезд в Россию.

Украина также ввела санкции против российских чиновников и бизнесменов. В дополненный список внесли 10 физических лиц и 31 компанию из России, Ирана и Китая.