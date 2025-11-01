Зеленский ввел очередные санкции против россиян и компаний из РФ

Украина в очередной раз пополнила санкционный список, в него внесли 10 физических лиц и 31 компанию из России, Ирана и Китая. Сообщение об этом появилось на сайте офиса президента Владимира Зеленского.

Согласно документу, санкции ввели против «производителей и поставщиков российского ВПК».

«Среди них — компании и их руководители и владельцы, связанные с поставками в Россию оборудования и компонентов в обход санкций. Также санкции применены к государственным органам и юридическим лицам Ирана, которые поставляли в Россию военную продукцию», — говорится в указе.

Помимо российских компаний, в список внесли Министерство обороны и логистики Вооруженных сил Ирана, организации аэрокосмической промышленности Ирана.

Санкции включают блокировку активов на территории Украины, аннулирование лицензий и прекращение торговых соглашений.

Россияне посмеялись над запретом Евросоюза экспорта унитазов и биде в рамках санкций. Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев пошутил, что Европе, видимо, в будущем потребуется больше унитазов.