Россия введет ограничения против 15 сайтов СМИ Евросоюза

МИД объявил об ответных санкциях против 15 СМИ Евросоюза

Доступ к сайтам 15 СМИ стран Евросоюза ограничат в России в качестве ответных мер на санкции против журналистов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

В ведомстве напомнили, что в февральский санкционный пакет руководство Евросоюза включило восемь российских изданий.

«Ответственность за подобное развитие событий полностью лежит на Евросоюзе и поддержавших неправомочные решения странах — участницах блока», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД пообещали пересмотреть позицию, если западный блок пойдет навстречу и отменит введенные рестрикции.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал антироссийские санкции обоюдоострым оружием, последствия от которого ощутят на себе и западные страны. Он также подчеркнул, что Россию нельзя силой усадить за стол переговоров.