«Оружие обоюдоострое». Песков предупредил об отдаче в плечо после санкций против России

Песков: Россия уверена, что Европа примет новый пакет санкций против нее

Чем жестче ограничения против России, тем ощутимее последствия для других сторон. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Чем серьезнее пакет санкций, которые, я еще раз повторюсь, мы считаем незаконными, тем серьезнее, скажем так, как от ружья, отдача в плечо. Все-таки, оружие это обоюдоострое», — сказал он.

Россия ожидает, что новый пакет санкций будет принят. Учитывая общий настрой Европы, которая, скорее всего, введет новые ограничения, страна научилась минимизировать их последствия, добавил Песков.

«Конечно же, за ними не заржавеет, и они будут продолжать вводить новые пакеты ограничений», — сказал Песков», — отметил он.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия уже адаптировалась к санкциям.

Российская экономика продолжает расти, несмотря на попытки Запада ее похоронить, заявил ранее президент Владимир Путин. По его словам, новые санкции Евросоюза вряд ли существенным образом отразятся на России.