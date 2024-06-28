Россия выразила протест Японии из-за ее военных учений

Россия выразила протест Японии из-за планов проведения учений у границ РФ

Фото: РИА «Новости»

Россия выразила протест японскому посольству в РФ из-за планов Японии провести совместные с Германией и Испанией военные учения на острове Хоккайдо. Об этом сообщили на сайте МИД РФ.

«Японской стороне указано на категорическую недопустимость провокационной военной активности у дальневосточных рубежей нашей страны, осуществляемой в том числе во взаимодействии с внерегиональными государствами — членами НАТО», — заявили в ведомстве.

Российская сторона расценивает такие действия как потенциальную угрозу для себя, отметили в МИД.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство выслало сотрудника посольства Молдавии после объявления Кишиневом дипломата РФ персоной нон грата. Кроме того, Москва выразила недовольство из-за запрета на въезд в Молдавию российской делегации для участия в конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций.

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