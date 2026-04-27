Россия расширила стоп-лист для представителей Евросоюза, причастных к поддержке Украины и введению антироссийских ограничений. Об этом сообщил МИД , опубликовав заявление в после утверждения Советом ЕС 20-го пакета санкций.

Как уточнили в МИД, в обновленный список вошли представители институтов ЕС, стран-членов Евросоюза, а также ряда европейских государств, поддерживающих антироссийскую линию Брюсселя. Речь идет о лицах, участвовавших в принятии решений о военной помощи Киеву, продвижении санкций против России, действиях против ее интересов в сфере судоходства и международных связей.

Кроме того, ограничения коснулись депутатов национальных парламентов и Европарламента, голосовавших за антироссийские резолюции, а также представителей общественных и академических кругов.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что телеведущий Владимир Соловьев — единственный человек, который сможет подобрать нужные слова для оценки очередных антироссийских мер.