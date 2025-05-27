Россия усиливает влияние. Новое генконсульство появится в Египте
В Шарм-эш-Шейхе откроют новое генконсульство России
В Шарм-эш-Шейхе появится новое генеральное консульство России. Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин, документ процитировали «Известия».
Это уже четвертое дипломатическое представительство России в Египте. Аналогичные структуры работают в Хургаде и Александрии. Кроме того, в Каире функционирует российское посольство.
Штатную численность нового диппредставительства позднее определит российское внешнедипломатическое ведомство. Эта же структура разработает расписание.
Финансирование открытия и дальнейшего содержания учреждения власти возьмут из федерального бюджета.
Ожидается, что открытие генконсульства упростит жизнь российским гражданам, находящимся на популярных курортах Красного моря, и повысит уровень консульских услуг в регионе.
В мае 2025 года пресса сообщала о начале облав на российских студентов в Египте. Утверждалось, что их высылают из страны.