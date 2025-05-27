Россия усиливает влияние. Новое генконсульство появится в Египте

Это уже четвертое дипломатическое представительство России в Египте. Аналогичные структуры работают в Хургаде и Александрии. Кроме того, в Каире функционирует российское посольство.

Штатную численность нового диппредставительства позднее определит российское внешнедипломатическое ведомство. Эта же структура разработает расписание.

Финансирование открытия и дальнейшего содержания учреждения власти возьмут из федерального бюджета.

Ожидается, что открытие генконсульства упростит жизнь российским гражданам, находящимся на популярных курортах Красного моря, и повысит уровень консульских услуг в регионе.

В мае 2025 года пресса сообщала о начале облав на российских студентов в Египте. Утверждалось, что их высылают из страны.