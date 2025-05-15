В Египте начались облавы на российских студентов. Их высылают из страны

Студенты из России, Казахстана и Узбекистана пожаловались на облавы со стороны правоохранительных органов Египта. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» .

«Не давали еду, воду, спали на плитке, не давали сходить в туалет. Чтобы мы не молились, связывали наручниками по двое, по трое и вымогали деньги», — рассказал один из задержанных.

По его словам, их ловят, даже несмотря на документы, подтверждающие легальное нахождение в стране, и затем высылают в страны, откуда приехали. При этом у них отбирают все личные вещи и не возвращают, а их близким неделями не сообщают ничего об их судьбе.

Посольство Узбекистана в Египте сообщило, что под предлогом нарушения правил пребывания в Египте задержали пятерых граждан страны, но одного уже отпустили после того, как он предъявил все документы и доказал, что находится в Арабской республике легально.

«Мы просим всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, вид на жительство или студенческие билеты во время пребывания и передвижения по стране», — подчеркнули в дипмиссии.

Россия и Казахстан пока не комментировали ситуацию.

Ранее туристы, возвращающиеся саудовской авиакомпанией из Хургады, пожаловались на то, что их больше 10 часов продержали в самолете в Санкт-Петербурге из-за введенного в Москве плана «Ковер». Им не предоставили ни еды, ни воды.