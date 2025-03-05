Россия проходит важный этап своей истории, заявил президент Владимир Путин. По его словам, страна живет, работает и сражается за свое будущее, сообщило РИА «Новости» .

«Мы с вами хорошо понимаем, что страна наша живет, работает и сражается за свое будущее, проходит через очень сложный, важный этап своей истории и этап своего развития», — сказал Путин.

В условиях проведения специальной военной операции все правоохранительные органы должны действовать ответственно и слаженно, подчеркнул Путин. Правоохранители должны учитывать все угрозы, возникающие в условиях навязанного России конфликта.

Ранее Путин ратифицировал договор с Белоруссией о гарантиях безопасности. Документ разрешает размещать на территории Белоруссии военные объекты и российские воинские формирования для предотвращения актов агрессии.