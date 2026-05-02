Россия ратифицировала соглашение об основах отношений с Того

Соглашение стороны заключили в Москве 19 ноября 2025 года. Оно закрепляет развитие сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие в борьбе с терроризмом и киберпреступностью.

Документ предусматривает выстраивание партнерства на основе взаимного уважения и учета национальных интересов. Кроме того, стороны договорились поддерживать регулярный диалог и обмениваться мнениями по ключевым вопросам двустороннего и международного взаимодействия.

Кроме того, Путин подписал закон, который ратифицирует соглашение между Россией и Никарагуа о военном сотрудничестве. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.